Екатеринбург, 3 августа, 2021, 08:09 — ИА Регнум. На вооружение военной базы России, дислоцированной в Таджикистане, поступили модернизированные боевые машины пехоты (БМП-2М), сообщили 3 августа в пресс-службе Центрального военного округа.

Mike1979 Russia БМП-2М

«Партия из 17 модернизированных боевых машин пехоты (БМП-2М) поступила на вооружение 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане», — говорится в сообщении.

Техника предназначена для замены устаревших машин мотострелковых подразделений.

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Поступившие БМП-2М задействуют в совместном учении России, Узбекистана и Таджикистана на полигоне Харб-Майдон, который расположен в 20 километрах от границы с Афганистаном. Мероприятие запланировано на 5−10 августа 2021 года.