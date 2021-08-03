Саратов, 3 августа, 2021, 09:03 — ИА Регнум. В Саратовской области для сдерживания роста цен на продукты питания организована работа 267 ярмарок на 6 тыс. торговых точек, в том числе 121 — в ежедневном формате. Дополнительно планируется открыть еще свыше 50 торговых точек по реализации сезонной продукции. Губернатор Валерий Радаев поручил провести ярмарки во всех районах области.

Дарья Антонова ИА REGNUM На ярмарке можно купить овощи и фрукты

Новый урожай овощей местных производителей позволит стабилизировать цены на ярмарках. Морковь доступна для жителей по цене от 35 до 55 рублей за кг, свекла — 30−55 руб./кг, капуста — 23−30 руб./кг, лук — до 35 руб./кг.

Минсельхозу Саратовской области совместно с главами муниципалитетов поручено контролировать ярмарочную торговлю в районах, где нет собственных овощеводческих хозяйств и принимать оперативные решения по наполнению ассортимента.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Татарии дополнительно развернут специальные сельхозярмарки, которые будут работать до стабилизации цен в магазинах. Первые торговые площадки откроются 7 августа и будут работать еженедельно по субботам на пяти площадках.

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