Москва, 3 августа, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Одним из самых распространенных способов мошенничества при продаже автомобилей является скручивание пробега транспортного средства. Об этом сообщает портал NGS.ru со ссылкой на исследование «Авито.Авто» и «Автотека».

Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». Реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР Деньги, автомобиль, иностранец

Нередко при продаже автомобиля продавцы скручивают пробег машины, поскольку небольшой пробег сильно сказывается на цене транспортного средства. Выявить такой вид мошенничества довольно трудно даже в дилерских центрах.

Ещё один вид обмана на авторынке — это машина с обременением. Так, автомобиль может быть в залоге или зарегистрирован на нескольких владельцев. Также, по словам экспертов, часто встречаются случаи продажи автомобиля, который был восстановлен после серьезного ДТП.

Кроме того, мошенники могут требовать предоплату перед просмотром машины, завышать год выпуска автомобиля, подделывать свидетельство о регистрации транспортного средства. Эксперты также рекомендуют внимательно производить осмотр авто перед покупкой, чтобы проследить, что комплектация соответствует реальности.

Напомним, в первом полугодии 2021 года продажи автомобилей премиум-класса на вторичном авторынке России выросли на 56% в годовом сравнении.

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