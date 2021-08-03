Оренбург, 3 августа, 2021, 08:04 — ИА Регнум. В Оренбурге вертолёт Ми-8 сбросил на очаги пожара в районе садового товарищества «Урал» 102 тонны воды. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Фото: 56.mchs.gov.ru Вертолёт «Ми-8» сбрасывает воду на очаги пожара.

Только за 2 августа он совершил 34 сброса. А два самолёта Ил-76 от Министерства обороны РФ выполнили шесть сбросов общим объёмом 252 тонны воды.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар начали тушить днём 1 августа.