Владивосток, 3 августа, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Приморский экологический оператор (КГУП «ПЭО») задолжал мусоровывозящим кампаниям менее 42 млн рублей — деньги тратятся на строительство полигона.

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3 августа региональный оператор должен представить план мероприятий по выплатам перевозчикам в правительство края.

По словам замдиректора КГУП «Приморский экологический оператор» Сергея Лазарева, одна из причин отсутствия средств — долги населения и юридических лиц, много дел должников сейчас находится в судах. Однако большая часть суммы долга образовалась из-за строительных работ на Холмистой, 1, где сейчас оборудуют новую систему очистки сточных вод.

«С перевозчиками сейчас достигнуты предварительные договорённости, остановок вывоза мусора не будет. Мы в полном диалоге с ними, никто не игнорирует их требования», — цитирует Лазарева VL.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморье рискует оказаться заваленным зловонными кучами мусора — большинство мусоровывозящих компаний края собирались 3 августа объявить забастовку.