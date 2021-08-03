Самара, 3 августа, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Помощь пострадавшим туристам и семьям погибших в дорожно-транспортном происшествии в Анталье окажут власти Самарской области. Об этом 2 августа сообщил глава региона Дмитрий Азаров на своей странице в социальной сети.

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«С тревогой следим за ситуацией, которая разворачивается в Турции: в ДТП попал автобус с самарскими туристами. Трагедия унесла жизни людей, часть пассажиров автобуса доставлена в больницы в тяжелом состоянии. Сейчас принимаем все меры, чтобы выяснить имена погибших и пострадавших людей, чтобы понять и оказать всестороннюю помощь», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Анталье в опрокинувшемся автобусе ехали туристы из Самары. Они должны были успеть на рейс ZF 6394 в 21:50. Среди 22-х пассажиров — девять детей.