Сеул, 3 августа, 2021, 07:55 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын первым предложил восстановить каналы связи с Южной Кореей после разрыва в 2020 году, сообщило 3 августа агентство Yonhap со ссылкой на депутатов южнокорейского парламента и данные разведки.

Kussy Железная дорога между КНДР и Южной Кореей в в демилитаризованной зоне

Официальными посланиями главы Южной и Северной Корей обменялись дважды с апреля 2021 года. Они выразили волю «восстанавливать доверие и межкорейские отношения». Договорённость о возобновлении межкорейских каналов связи была достигнута 27 июля.

«Председатель КНДР Ким Чен Ын запросил (восстановление каналов связи — ред.)», — сказал депутат правящей Объединенной демократической партии Южной Кореи и секретарь парламентского комитета по делам разведки Ким Бён Ги и депутат от партии «Гражданская сила» Ха Тхэ Гён.

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Напомним, в июне 2020 года КНДР приняла решение заблокировать все каналы связи с Южной Кореей. В Пхеньяне объяснили, что мера стала ответом на провокацию у границы, связанную с раздачей антиправительственных листовок.