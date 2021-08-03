Оренбург, 3 августа, 2021, 07:53 — ИА Регнум. В Оренбурге выросло количество людей, задействованных на тушении пожара в районе садового товарищества «Урал». Это следует из официального сообщения регионального главка МЧС.

Лесной пожар

В этом процессе задействованы 207 человек и 81 единица техники. Из них от МЧС: 109 человек и 31 единица техники.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар тушат с 1 августа. К утру 2 августа главк МЧС отчитался о локализации очага.