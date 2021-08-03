Кемерово, 3 августа, 2021, 07:53 — ИА Регнум. В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 сегодня, 3 августа, за прошедшие сутки выявлено 199 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 201 случай.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Кемерово — 41, Новокузнецк — 38, Междуреченск — 16, Осинники — 13, Юрга — 11, Белово — семь, Калтан — семь, Анжеро-Судженск — шесть, Киселевск — шесть, Прокопьевск — шесть, Новокузнецкий МР — шесть, Ленинск-Кузнецкий — пять, Мыски — пять, Тайга — четыре, Гурьевский МО — четыре, Полысаево — три, Крапивинский МО — три, Беловский МР — два, Кемеровский МО — два, Ленинск-Кузнецкий МО — два, Мариинский МР — два, Промышленновский МО — два, Таштагольский МР — два, Тисульский МО — два, Чебулинский МО — два, Юргинский МО — один, Яйский МО — один» — уточняет оперативный штаб региона.

За это же время 193 пациента выздоровели, четверо скончались.

Всего в Кузбассе выявили 46 674 случая заражения коронавирусом, 43 758 человек выздоровели, 993 пациента скончались.