Саратов, 3 августа, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В Саратовской области ожидается аномально жаркая погода, ветер, в связи с этим объявлена высокая пожарная опасность, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Жара

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Аномальная жара прогнозируется 3 августа. Температура воздуха днем составит +40 градусов, в ночь на 4 августа +17. Местами по области возможна гроза, шквалистое усиление ветра порывами до 20 м/с.

В большинстве районов Саратовской области до 4 августа сохранится чрезвычайная пожарная опасность — 5 класс горимости.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала года произошло 29 лесных низовых пожаров на общей площади 406,8 га.

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