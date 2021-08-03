Оттава, , 07:42 — REGNUM Нападение на танкер Mercer Street, произошедшее 29 июля в Аравийском море, осуждает правительство Канады, 2 августа сообщило на своей странице в Twitter канадское министерство иностранных дел.

Ранее власти Канады обвинили в инциденте Иран. Оттава поддержала мнение Вашингтона и призвала привлечь Тегеран к ответственности за атаку на судно.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля танкер Mercer Street, который двигался в водах Аравийского моря под флагом Либерии, подвергся атаки. В результате случившегося погибли два члена экипажа — граждане Румынии и Великобритании. Судно принадлежит компании Zodiac Maritime израильского предпринимателя Эяля Офера.

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