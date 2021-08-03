Екатеринбург, 3 августа, 2021, 07:42 — ИА Регнум. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев одобрил архитектурную концепцию детского хосписа, который хотят построить в Екатеринбурге. Об этом сообщили в региональном департаменте информполитики.

Све.рф Эксизы хосписа

Паллиативное отделение помощи для детей планируют организовать на Шарташе. Эскизный проект хосписа представило бюро ARCHINFORM.

Глава региона поручил разработать дорожную карту по проекту к середине октября 2021 года. Инициаторы создания хосписа (депутат гордумы Тимофей Жуков, представители РПЦ) отмечают, что проект станет всенародным. Можно будет как оказать посильную помощь в строительстве объекта, так и выделить деньги на работы.

Как сообщало ИА REGNUM, хоспис сможет принять до 150 детей в год.