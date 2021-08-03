Кызыл, 3 августа, 2021, 07:38 — ИА Регнум. В Туве с 1 августа на 9% снижены тарифы на электроэнергию для физических лиц. Такого снижения стоимости электроэнергии удалось добиться впервые за 30 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Тариф для юридических лиц с 1 июля был снижен на 28%.

«Экономию по расходам на электроэнергию бюджетных учреждений правительство Тувы решило направить на снижение платежей населения», — отметили в пресс-службе.

Таким образом, цены на электричество для граждан, проживающих в домах с газом составила 3,65 рублей за кВт/ч (-0,36), а для обладателей электроплит и сельчан — 2,55 рублей (-0,25).

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