Токио, 3 августа, 2021, 07:35 — ИА Регнум. На Олимпийских играх в Токио в соревнованиях байдарок-двоек на дистанции 500 метров победу одержали новозеландские спортсменки Лиза Кэррингтон и Кэйтлин Регал.

Livekuban.ru Байдарка

Они преодолели дистанцию за одну минуту и 35,785 секунды.

Серебро завоевала команда из Польши в составе Каролина Ная и Анна Пулавская (1:36,753). На третьем месте — венгерки Дора Бодоньи и Данута Козак (1:36,867). Российские спортсменки Кира Степанова и Варвара Баранова стали седьмыми во втором полуфинале (1:44,054).

Как сообщало ИА REGNUM, мужская сборная России по волейболу победила канадскую команду в четвертьфинальном матче летних Олимпийских игр в Токио и вышла в полуфинал турнира.