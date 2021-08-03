Ростов-на-Дону, 3 августа, 2021, 07:32 — ИА Регнум. Власти Ростова-на-Дону планируют создать первую роторную парковку. Стоянка в центре города-миллионника, считает сити-менеджер южной столицы Алексей Логвиненко, позволит частично разгрузить дороги от автомобилей.

Rostov-gorod.ru Платная парковка

«До конца года в Ростове появится первая роторная парковка. Подобные парковки уже есть в Москве, Екатеринбурге и Краснодаре. Наличие таких парковок позволит в центральной части города разгрузить проезжую часть от большого количества автомобилей. Конструкция представляет собой платформы, на которые и предстоит заехать автомобилю», — написал Логвиненко в Instagram.

Пока под парковку выделен участок на улице Шаумяна. Рассматриваются территории для размещения ещё пяти роторных парковок. Их облик, обещает глава администрации Ростова-на-Дону, не повлияет на внешний облик исторического центра донской столицы.