Магадан, 3 августа, 2021, 07:38 — ИА Регнум. В Магадане по информации из соцсетей проводится проверка по факту предоставления детям-сиротам должностными лицами городской мэрии непригодного для проживания жилья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 августа в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области.

Томас Бенджамин Кеннингтон. Сироты (фрагмент). 1885

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В распространенной видеозаписи автор показывает жилой дом с непригодной для проживания квартирой без входных дверей с антисанитарными условиями. Такие квартиры выдали детям-сиротам.

Следователи проводят опросы жильцов, осматривают места общего пользования, запрашивают необходимые сведения в мэрии Магадана.

«В ходе дальнейшей проверки будут установлены обстоятельства выделения жилья в указанном доме, а также дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц по соблюдению норм федерального законодательства при обеспечении квартирами детей-сирот. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный жилищный фонд Хабаровского края через суд требует обязать ООО «Специализированный застройщик «Градъ Сервис» устранить недостатки выполненных работ в жилых помещениях и общедомовом имуществе многоквартирных домов. В споре фигурируют два многоквартирных дома в Переяславке, которые построены «в рамках исполнения государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и лиц из их числа».