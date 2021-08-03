Новосибирск, 3 августа, 2021, 07:32 — ИА Регнум. В Новосибирской области повышен возраст получателей дополнительных выплат на детей. Теперь выплату при рождении ребёнка смогут получать родители, достигшие включительно 35-летнего возраста. Ранее право распространялось на родителей, достигших 30-летнего возраста, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Семья

«В общем порядке предусмотрено обращение в течение шести месяцев со дня рождения ребёнка. Граждане вправе обращаться в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. В случае, если ребенок родился в период с 10 января по 30 июня 2021 года, за выплатой можно обратиться до конца 2021 года», — уточнили в региональном министерстве труда и социального развития.

За выплатой можно обратиться в центр социальной поддержки населения, МФЦ или получить услугу полностью в электронном виде, заполнив заявление на портале Госуслуг.