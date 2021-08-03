Биробиджан, 3 августа, 2021, 07:29 — ИА Регнум. Эпидемиологическая обстановка в Еврейской автономии остаётся сложной. За сутки инфицированы ещё 38 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 августа в оперативном штабе ЕАО.

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В данный момент болеют COVID-19 1 148 человек, 184 из них госпитализированы. Во всех больницах области лечатся 292 человека с пневмонией, в том числе 22 ребёнка. На ИВЛ находится один пациент. В ковидном госпитале заняты 190 коек из 220-ти (86,3%).

Всего за весь период циркуляции вируса им заразились 5851 житель региона, из них выздоровели 4505, умерли — 198.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО крайне напряженная обстановка по COVID-19. Большинство пациентов ковидного госпиталя кислородозависимые. У 80% проходящих лечение в стационаре поражено более половины лёгких.