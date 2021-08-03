Мокшанский район, Пензенская область, 3 августа, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В Пензенской области организована прокурорская проверка после дорожно-транспортного происшествия с участием двух скутеров, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Скутер

Авария произошла ночью 1 августа на 11 км автодороги село Плесс — село Голицино Мокшанского района. Предварительно, 17-летний водитель скутера «Рейсер», перевозивший 16-летнего и 15-летнего пассажиров, не справился с управлением и совершил столкновение со стоявшим на проезжей части скутером «Motolend», на котором в тот момент находился 17-летний житель района.

В результате столкновения трое подростков получили различные травмы и были госпитализированы, 15-летняя пассажирка одного из мопедов скончалась в больнице.

Предстоит установить причины аварии и условия соблюдения безопасности дорожного движения. Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного после гибели несовершеннолетней по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющем механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии в городе Мамадыш в дорожно-транспортном происшествии пострадала 12-летняя девочка, которая позже скончалась в больнице. Установлено, что несовершеннолетняя не справилась с управлением квадроциклом и врезалась в забор частного дома.

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