Пекин, 3 августа, 2021, 07:16 — ИА Регнум. Продажи лотерейных билетов в Китае в июне достигли 34,61 млрд юаней (около $5,36 млрд), увеличившись на 1,04 млрд юаней по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показали данные министерства финансов КНР, передает агентство Синьхуа.

Беспроигрышная лотерея

По данным министерства, продажи билетов благотворительной лотереи в июне составили 11,22 млрд юаней, в то время как продажи спортивных лотерей составили почти 23,39 млрд юаней. За первые шесть месяцев продажи лотерейных билетов составили почти 178,44 млрд юаней, в том числе 67,7 млрд юаней — продажи благотворительных лотерей и 110,74 млрд юаней — продажи спортивных лотерей.

Согласно правилам управления лотереями Китая, деньги от продажи билетов используются для административных расходов, проектов общественного благосостояния и призовых выигрышей.