Вашингтон, 3 августа, 2021, 07:14 — ИА Регнум. Американский Госдеп вводит в заблуждение СМИ относительно требований к работе посольства США в России, заявил 2 августа посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Текст его комментария приводится на странице российского посольства в Facebook.

Mil.ru Анатолий Антонов

Антонов прокомментировал заявление пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса о том, что российская сторона выдвинула требование не нанимать граждан России и третьих стран для работы в посольстве США.

«Сожалеем, что коллега оказался не готов к столь серьезному разговору с журналистами и ввел их в заблуждение в отношении истинного положения дел», — сказал российский дипломат.

По словам Антонова, в посольстве РФ в США «ждут визовых запросов для американцев, которые заменят «местный персонал», при этом для Вашингтона сохранится «ранее установленная квота в 455 сотрудников». Сегодня сотрудникам из США выдано 22 визы, в то время как российским дипломатам они выдали только одну.

Посол добавил, что Москва ожидает конструктивного подхода к визовым вопросам и призывает возобновить равноправный и взаимоуважительный диалог.