Горно-Алтайск, 3 августа, 2021, 07:13 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 54 новых случая заражения коронавирусом. Лидером по приросту вновь стал Горно-Алтайск, где диагноз подтвердился у 21 местного жителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Общее число зарегистрированных случаев за весь период пандемии, таким образом, достигло 19 614. Из них к настоящему времени от COVID-19 выздоровели 18 107 человек, в том числе 61 за последние сутки.

«Ранее в регионе зарегистрировано 310 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 265 — от COVID-19, 45 — от иных причин», — добавили в оперштабе.