Пекин, 3 августа, 2021, 07:12 — ИА Регнум. Согласно данным центрального банка Китая, на конец июня внутренние финансовые активы в юанях, принадлежащие зарубежным организациям, составляли 3,76 трлн юаней (около $582 млрд), сообщает агентство Синьхуа.

Юань

По данным Народного банка Китая, объем внутренних облигаций, принадлежащих иностранным компаниям, на конец июня составил 3,84 трлн юаней.

Политика открытости заняла решающую позицию в разработке общей финансовой политики Китая с тех пор, как он начал открывать свой рынок для всего мира более 40 лет назад.

Эта позиция не меняется даже на фоне пандемии COVID-19 с внедрением новых мер по открытости, сообщили в Народном банке Китая.