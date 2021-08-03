Петропавловск-Камчатский, 3 августа, 2021, 07:11 — ИА Регнум. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев среди прочих поручений новому начальнику УМВД Камчатки Ивану Кокухину настоятельно рекомендовал усилить работу по декриминализации рыбной отрасли, сообщает корреспондент ИА REGNUM 3 августа со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Kremlin.ru Владимир Колокольцев

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«Наряду с привлечением к ответственности виновных лиц в числе приоритетов должно оставаться возмещение причиненного материального ущерба. И здесь требуется тесное взаимодействие следственных и оперативных подразделений», — сказал Колокольцев.

Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев во вторник, 3 августа, представил личному составу УМВД по Камчатке нового начальника. На эту должность указом президента РФ Владимира Путина назначен Иван Кокухин.