Североморск, Мурманская область, , 07:16 — REGNUM Корабли третьей тактической группы Северного флота (СФ) ВМФ России, участвовавшие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте, 2 августа прошли пролив Большой Бельт (Дания) и продолжили движение в направлении Северного моря. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Атомная подводная лодка «Князь Владимир» HoteitH

пресс-служба Северного Флота «В составе группы — новейшие корабли Северного флота, фрегат «Адмирал флота Касатонов» и ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир».

В сообщении отмечается, что при проходе Балтийских проливов российские моряки действуют строго в соответствии с нормами международного морского права, уделяя вопросам безопасности судоходства «особое внимание».

В Северном море и Атлантическом океане возглавляемый ракетным крейсером «Маршал Устинов» отряд кораблей и судов СФ, включающий несколько разнородных тактических групп, проведёт несколько комплексных учений оборонительной и спасательной направленности.

Как сообщало ИА REGNUM, акваторию Невы в Санкт-Петербурге покинули все боевые корабли, принимавшие участие в Главном военно-морском параде.

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