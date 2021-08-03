Улан-Удэ, 3 августа, 2021, 07:08 — ИА Регнум. В Бурятии общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 53 109. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки диагноз подтвердился у 172 человек.

Коронавирус

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 123 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

В числе контактных лиц остаются более 15,2 тыс. жителей. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 47 635 человек, в том числе 103 за последние сутки.