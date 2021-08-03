3 августа 2021 | Время чтения 4 мин

Станислав Тарасов, , 09:55 — REGNUM



Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщила пресс-служба иранского правительства, духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи провел последнюю встречу с уходящим кабинетом президента Хасана Рухани. Отношения между двумя политиками виделись непростыми, хотя открытой войны между ними не было. Аятолла всегда действовал по ситуации, то поддерживая правительство, то подвергая его критике за медленные темпы роста экономики страны. «Показывать доклады и цифры — это хорошо, — подчеркивал в последнее время Хаменеи. — Но это не влияет на жизни людей в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Мы слышим жалобы от людей. Они должны чувствовать улучшение ситуации, рост числа рабочих мест и производства. Однако этого нет».

Интрига в том, что, как подметили эксперты, атаки Хаменеи против Рухани часто совпадали с антииранскими заявлениями президента США Дональда Трампа. Поэтому складывалось впечатление того, что духовный лидер пытался развенчать существующий как на Западе, так и в стране миф о том, что «Рухани обеспечил положительную экономическую динамику страны, начал реформы, сумел провести страну через сложный лабиринт внешних проблем», обещая иранцам, что начало активного политического и дипломатического диалога с Западом «быстро приведет к процветанию страны». Рухани преподносил как «главное достижение своего правительства» соглашение по ядерной программе, чего одно время не отрицал и Хаменеи. Это был признак ведущейся ожесточенной борьбы внутри правящего класса в Иране, но сюжеты этой борьбы не столь очевидны. Существует версия, что, помимо политической и, возможно, даже идейной борьбы между «консерваторами» и «либералами», в Иране шла и идет борьба за сохранение той или иной группой господствующих позиций в экономике страны при общем курсе на модернизацию. Отсюда победа Раиси, и в то же время — вопрос о преемнике Хаменеи.

Али Хаменеи Kremlin.ru

Напомним, что инаугурация нового президента пройдет 5 августа. Раиси был избран на выборах 18 июля, набрав при явке 48,8% около 17,9 млн голосов (62%). С чем он столкнется? Сейчас выясняется, что у «реформаторов», представленных во власти Рухани, не было плана преодоления тех трудностей, которые наметились к моменту их прихода во власть. Поэтому команда Рухани и он сам оказались «голыми королями». «Мы пытались сделать так, чтобы наша политика содержала меньше ошибок и недостатков, — говорил Рухани в ходе последнего для себя заседания кабинета министров. — Если они все-таки были, то я хочу извиниться за это перед народом. Но надо понимать, что мы были в ситуации экономической войны, и с этой точки зрения смотреть на то, что мы могли сделать». По словам же Хаменеи, «главным наследием нынешнего правительства для следующего является неоправданность доверия Западу». «На последних переговорах [по ядерной сделке] наши дипломаты усердно работали и в отдельных случаях преуспели, но американцы упрямо стояли на своем», — заявил аятолла, раскрывая карты.

Хасан Рухани President.ir

Хаменеи подчеркнул, что «США на словах обещали снять санкции, но на практике только выдвигали новые условия». «Они утверждали, что если в текст не будут добавлены пункты о будущих переговорах по региональной политике [Ирана], ракетной программе и ядерной сделке, то соглашение не будет достигнуто», — отметил он. Не оправдала себя ставка Рухани на Европу, надежда на то, что она выступит против Трампа, отказавшегося от соблюдений ядерного соглашения президента США Барака Обамы с Тегераном. В итоге страна оказалась в серьезном кризисе, и, как пишет один из азербайджанских экспертов, «Рухани войдет в историю Ирана как «президент сплошных разочарований». Теперь ситуацию придется исправлять Раиси, который сейчас вокруг себя собирает «крепкую и хваткую команду». В ходе избирательной кампании он резко критиковал ядерную сделку, но все же подчеркивал готовность соблюдать ее условия.

Сейед Ибрахим Раиси Raisi.ir

Представители государств — участников Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе проводят отдельные консультации с американской делегацией без участия Ирана. Сначала предполагалось завершить работу в конце мая, потом — в первых числах июня. Теперь переговорщики по ядерной сделке взяли перерыв в работе, чтобы провести консультации в своих столицах для подготовки к финальному раунду диалога. В свою очередь новый президент Ирана, имеющий абсолютную поддержку в парламенте, готовится к броску вперед. Но предстоящий путь не будет легким. Иранцы жаждут изменений.