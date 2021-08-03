Пекин, 3 августа, 2021, 07:03 — ИА Регнум. Китай будет поощрять использование стандартного разговорного и письменного китайского языка в дошкольных учреждениях, сообщило Министерство образования КНР, передает 2 августа агентство Синьхуа.

My own photo Китайские школьники

Согласно уведомлению министерства, детские сады в сельских районах и регионах проживания этнических меньшинств будут включать использование стандартного разговорного и письменного китайского языка с осеннего семестра этого года, который начинается в сентябре.

Учителям детских садов в сельских районах и районах проживания этнических меньшинств было предложено улучшить стандартные навыки китайского языка, чтобы подготовить дошкольников к базовым стандартным навыкам общения на китайском языке для начального образования, говорится в уведомлении.