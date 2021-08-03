Петропавловск-Камчатский, 3 августа, 2021, 06:57 — ИА Регнум. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев во вторник, 3 августа, представил личному составу УМВД по Камчатке нового начальника. На эту должность указом президента РФ Владимира Путина назначен Иван Кокухин, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Archive.government.ru Владимир Колокольцев

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Кокухин начинал службу в полиции более 20 лет назад оперуполномоченным. Последние три года он работал в должности заместителя начальника УМВД по Забайкалью.

Бывший начальник УМВД Камчатки Михаил Киселев был снят с должности в связи с поступающей информацией о злоупотреблениях им по службе. В настоящее время он задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве Алтайского края произошли кадровые перестановки. 2 августа последний день в должности министра образования отработал Максим Костенко. Ранее он обратился к губернатору края Виктору Томенко с просьбой освободить его от занимаемой должности по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.