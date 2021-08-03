Тегеран, 3 августа, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Иранский фильм «Баллада о белой корове» режиссеров Мариам Могадам и Бехташа Санаехи примет участие в двух международных кинофестивалях Шотландии и Австралии. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 2 августа.

«Баллада о белой корове» будет показана на 74-м Эдинбургском международном кинофестивале (EIFF) в Шотландии и 70-м Международном кинофестивале в Мельбурне (MIFF). В актерский состав фильма входят Мариам Могадам, Алиреза Сани Фар и Пури Рахими Сэм.

Краткое содержание «Баллады о белой корове» гласит: «Жизнь Мины переворачивается с ног на голову, когда она узнает, что ее муж был невиновен в преступлении, за которое его казнили, поэтому она начинает молчаливую битву против циничной системы ради себя и своей дочери».

Фильм также был показан на кинофестивале в Трайбеке (США). Фестиваль проходил с 9 по 20 июня 2021 года в Нью-Йорке. Фильм занял третье место в номинации «Приз зрительских симпатий» 71-го Берлинского международного кинофестиваля в Германии.