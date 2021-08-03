Кемерово, 3 августа, 2021, 06:50 — ИА Регнум. В Кузбассе расследуется уголовное дело по сообщению о смерти двух подростков, утонувших в пруду. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Об этом сообщает региональное управление СКР.

Лариса Хорохова ИА Красная Весна Ребенок у пруда

По версии следствия, 31 июля 2021 года поступило сообщение об исчезновении двух мужчин, которые рыбачили на главном Барачатском пруду в Крапивинском районе. В ходе поисков утонувших подняли с глубины примерно 4 метров и в 40 метрах от берега.

«Оказалось, что погибшими являются подростки 16 лет, — уточнили в ведомстве. — Установлено, что они катались на небольшой резиновой лодке с мотором. Очевидцы поясняют, что погибшие сидели сзади, в связи с чем произошёл сильный крен и лодка перевернулась. Установлено, что лодку подросткам дал мужчина, который не пояснил им правила безопасности и не контролировал их нахождение на воде».

Погибшие приехали из города Кемерово.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти потерпевших.