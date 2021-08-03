Тегеран, , 08:13 — REGNUM Великобритания поспешно последовала примеру Израиля, обвинив Иран в нападении на судно у берегов Омана, игнорируя тот факт, что эта опрометчивая мера не окажет положительного влияния на ее связи с исламской страной. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 2 августа.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон считает весьма вероятным, что Иран атаковал управляемый Израилем нефтяной танкер с помощью одного или нескольких беспилотных летательных аппаратов.

Обвинив Иран без предоставления каких-либо доказательств, высокопоставленный дипломат отметил, что его страна готовится совместно с «международными партнерами к согласованному ответу на это неприемлемое нападение».

В результате пятничного нападения на нефтяной танкер у берегов Омана погибли британец и румын. С тех пор ни одна группа не взяла на себя ответственность.

Американское новостное издание Axios сообщило, что британские и израильские дипломаты рассматривают возможность принятия следующего шага в Совете Безопасности ООН.