Тегеран, 3 августа, 2021, 08:13 — ИА Регнум. 2 августа министерство нефти Ирана открыло первую очередь порта Сираф Парс на побережье Персидского залива по приказу президента Хасана Рухани. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Порт Сираф Парс является вторым по величине терминалом для экспорта газа с месторождения Южный Парс, который был построен с инвестициями в размере 350 миллионов долларов. Порт был построен на площади 360 гектаров с целью погрузки и экспорта сжиженного нефтяного газа (СУГ), а также хранения и экспорта серы, произведенной на нефтеперерабатывающем заводе Pars 2 в районе Канган.

При полной эксплуатации этого экспортного и сервисного порта все продукты переработки серы и сжиженного газа заводов Pars 2 будут загружены на целевые рынки. Кроме того, благодаря подключению проекта нефтеперерабатывающей компании Kangan к порту этот нефтехимический центр может экспортировать свой сжиженный природный газ.

Порт расположен в юго-западной провинции Бушер. В нем находятся два причала, предназначенных для экспорта сжиженного газа и серы.