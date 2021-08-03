Тегеран, 3 августа, 2021, 08:14 — ИА Регнум. 2 августа исполнительный директор иранского нефтегазового месторождения Южный Парс Мохаммад Мешкинфам заявил, что за восемь лет в разработку месторождения было вложено инвестиций на сумму 25 миллиардов долларов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Мешкинфам заявил, что для разработки морских объектов было вложено более 10 миллиардов долларов инвестиций. Он отметил, что на месторождении Южный Парс ежедневно добывается 700 миллионов кубометров природного газа. Директор подчеркнул, что эта цифра выросла в 2,5 раза по сравнению с показателем восьмилетней давности.

Он также сообщил, что в Южном Парсе насчитывается 336 скважин, 70% из которых введены в эксплуатацию. Далее он заявил, что в общей сложности было проложено 3200 километров морских трубопроводов для транспортировки природного газа с платформ на береговые нефтеперерабатывающие заводы.

В другом месте своего выступления Мешкинфам подчеркнул, что вся морская деятельность на месторождении Южный Парс осуществляется иранскими подрядчиками и экспертами.