Ростов-на-Дону, 3 августа, 2021, 06:45 — ИА Регнум. В Ростовской области могут максимально ужесточить коронавирусные ограничения, если эпидемиологическая ситуация продолжит ухудшаться. Об этом в ходе регионального оперштаба заявил донской губернатор Василий Голубев.

Дарья Драй ИА REGNUM Пустая остановка

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«Не исключайте понятия «локдаун», в том числе и на отдельной территории», — обратился глава региона к участникам заседания.

О возможном возвращении жёстких антиковидных ограничений Голубев предупредил дважды, обратив внимание на усиление контроля за соблюдением санитарных требований. Губернатор потребовал вести с людьми разъяснительную работу, а не бесконтрольно выписывать штрафы нарушителям масочного режима.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области суточный прирост заражений коронавирусом остаётся очень высоким. Ежедневно выявляются более 400 носителей инфекции.