Пенза, 3 августа, 2021, 08:57 — ИА Регнум. В Пензенской области еженедельно координируют деятельность теплоснабжающих предприятий по подготовке к отопительному сезону 2021/2022 годов, рассматриваются вопросы оказания как практической, так и методической помощи. Врио губернатора Олег Мельниченко поставил задачу усилить контроль над подготовкой к отопительному периоду жилого фонда, объектов ЖКХ и социальных учреждений.

Mil.ru Подготовка к отопительному сезону

«Мы должны убедиться в наличии во всех управляющих компаниях собственных аварийно-диспетчерских служб с необходимым количеством персонала и оборудования. Необходимо более эффективно и агрессивно работать с руководителями управляющих компаний, срывающих график подготовки к зиме», — нацелил он.

Также зашла речь о своевременной оплате потребленные энергоресурсы организациями жилищно-коммунального хозяйства и учреждениями бюджетной сферы. По поручению Мельниченко муниципалитетам из регионального бюджета выделено 150 млн рублей на погашение образовавшейся за несколько предыдущих лет задолженности за энергоносители.

Со слов врио губернатора, эти средства могли бы пойти на решение других важных социальных задач, но сейчас бюджет компенсирует деятельность неэффективных управленцев.

«Это в последний раз. Требую от глав администраций отработать с подведомственными организациями вопрос погашения существующих задолженностей и не допустить образование новых. С руководителями, допустившими новые долги, будем разбираться персонально», — добавил Мельниченко.

По состоянию на 2 августа готовность жилого фонда к предстоящему отопительному сезону составляет 69,5%, учреждений культуры — 54,5%, общеобразовательных учреждений — 67,53%, медицинских организаций — 52,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа во время видеоконференции президент РФ Владимир Путин отметил задолженность предприятий Пензенской области за энергоресурсы, в том числе за газ. Врио губернатора Олегу Мельниченко поручено обратить внимание на эти проблемы.

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