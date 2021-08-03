Тегеран, , 08:15 — REGNUM 2 августа официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде категорически отверг обвинения и осудил действия Верховного уголовного суда Бахрейна по оштрафованию Центрального банка Ирана и некоторых других иранских банков по необоснованным обвинениям, заявив, что решение суда не имеет юридической силы. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хатибзаде отметил, что судебный процесс в судах Бахрейна против Центрального банка Ирана и иранских физических лиц, а также ряда банков настолько искажен, что у Ирана нет ни одного официального и надежного источника, чтобы узнать подробности дел, за исключением некоторых источников в средствах массовой информации.

В связи этим он заявил, что любое объявление в этом отношении основано на новостях, опубликованных в средствах массовой информации.

«Общая цель подачи этих дел и предъявления необоснованных претензий к Центральному банку Ирана, банкам Садерат и Мелли, а также некоторым руководителям этих банков основана на политических мотивах и не имеет юридической силы», — сообщил официальный представитель.