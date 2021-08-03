Кредитный кооператив Санкт-Петербурга получил банкротный иск
Санкт-Петербург, 3 августа, 2021, 06:44 — ИА Регнум. В арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступил банкротный иск, адресованный кредитному кооперативу «Дженерал медикал инвест». Дело пока к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.
Иск подан ООО «Юпитер» 30 июля 2021 года. Сумма исковых требований — 648 352,84 рубля. Центробанк России участвует в споре третьим лицом.
Подаче банкротного иска предшествовал финансовый спор. В ноябре 2020 года брянский арбитраж взыскал в пользу ООО «Юпитер» «632 698 рублей 84 копейки, том числе 339 640 рублей основного долга за период
По данным ЕГРЮЛ, кооператив был создан в марте 2016 года. Председатель правления — Александр Викторов, учредители в реестре не фигурируют. Викторов также является главой правления другого кооператива Санкт-Петербурга — «Первого медицинского», учрежденного в ноябре 2016 года.