Санкт-Петербург, 3 августа, 2021, 06:44 — ИА Регнум. В арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступил банкротный иск, адресованный кредитному кооперативу «Дженерал медикал инвест». Дело пока к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

Иск подан ООО «Юпитер» 30 июля 2021 года. Сумма исковых требований — 648 352,84 рубля. Центробанк России участвует в споре третьим лицом.

Подаче банкротного иска предшествовал финансовый спор. В ноябре 2020 года брянский арбитраж взыскал в пользу ООО «Юпитер» «632 698 рублей 84 копейки, том числе 339 640 рублей основного долга за период с 01.10.2017 по 29.02.2020 года и 293 058 рублей 84 копейки пени за период с 25.10.2017 по 10.09.2020 года по договору аренды нежилого помещения №РБ/18 от 01.10.2017 года» и 15,6 тыс. рублей возмещения расходов по уплате государственной пошлины.

По данным ЕГРЮЛ, кооператив был создан в марте 2016 года. Председатель правления — Александр Викторов, учредители в реестре не фигурируют. Викторов также является главой правления другого кооператива Санкт-Петербурга — «Первого медицинского», учрежденного в ноябре 2016 года.