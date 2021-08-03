Тегеран, 3 августа, 2021, 08:19 — ИА Регнум. 2 августа Департамент иностранных СМИ при министерстве культуры и исламской ориентации Ирана выдал 102 сертификата на создание бюро для зарубежных СМИ в стране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Департамент иностранных средств массовой информации выдавал эти сертификаты в течение последних 4 лет. Ведомство также выдало более 2400 виз иностранным корреспондентам для освещения важных событий в Иране за тот же период.

Как сообщает агентство IRNA, наиболее значительными достижениями этих мер стали проведение 30 пресс-конференций официальных лиц и политиков страны с журналистами-резидентами и нерезидентами иностранных средств массовой информации для уточнения политики и позиции официальных лиц Ирана по важным вопросам, представляющих особый интерес для зарубежных журналистов.