Тегеран, , 08:20 — REGNUM 2 августа официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде назвал необоснованными обвинения США и Израиля в причастности страны к нападению на израильский танкер. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хатибзаде сделал эти замечания на еженедельной пресс-конференции, которая транслировалась в Интернете.

Отвечая на вопрос об обвинениях Израиля в том, что Иран был причастен к нападению на израильский танкер, он отметил, что нелегитимный режим должен положить конец ложным обвинениям в адрес Ирана.

Хатибзаде также сообщил, что это не первый случай, когда режим выдвигает подобные обвинения. Он назвал обвинения наивными, отметив, что они основаны на связях режима с властями США.

«Власти Израиля должны понять, что они ничего не добьются, используя отвлекающие факторы», — заявил Хатибзаде.