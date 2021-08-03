Якутск, 3 августа, 2021, 06:47 — ИА Регнум. Полиция Якутии просит откликнуться жителей республики, потерявших деньги из-за обмана злоумышленников. Мошенники зарабатывали, обещая жителям отдалённых территорий привезти топливо, продукты и другие товары первой необходимости, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 августа в пресс-службе МВД по региону.

Телефонный мошенник

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Обманщики представлялись предпринимателями, и предлагали привести ГСМ и другие нужные товары в населённые пункты, расположенные далеко от Якутска. Мошенники распространяли объявления через группы мессенджера «WhatsApp», на выгодное предложение откликнулись многие местные жители. Люди переводили деньги в качестве предоплаты на банковские счета и не получали товары.

Как сообщало ИА REGNUM, с января по март 2021 года в Якутии было зарегистрировано 694 преступления, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 459 из них — дистанционные мошенничества и 235 кражи с банковских карт.