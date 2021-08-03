Тегеран, 3 августа, 2021, 08:33 — ИА Регнум. 2 августа президент Национального олимпийского комитета Исламской Республики Иран Реза Салехи Амири на встрече с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом передал свои поздравления с успешным проведением Олимпийских игр в условиях пандемии COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Салехи Амири представил отчет о деятельности, проделанной для иранских команд, отправленных на Олимпийские игры. Он также упомянул о создании и оснащении музея истории спорта в Иране.

Амири высоко оценил участие иранских женщин на Олимпийских играх, заявив, что на это мероприятие было направлено 11 квот и 10 спортсменок.

Между тем, Бах высоко оценил деятельность иранских спортивных чиновников на этой встрече, выразив надежду на дальнейшее развитие спорта в течение следующего срока полномочий иранского правительства. Бах также выразил удовлетворение развитием спорта в Исламской Республике.