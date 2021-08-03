Владивосток, 3 августа, 2021, 06:45 — ИА Регнум. В школы Приморья по программе «Земский учитель» с 1 сентября выйдут 23 педагога. Специалисты закроют дефицитные вакансии в 21 школе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Цитата из х/ф «Большая перемена». Реж. Алексей Коренев. 1972-1973. СССР Молодой учитель

Читайте также: Программа «Земский учитель» пользуется популярностью в Забайкалье

Учителя придут в школы в удаленных селах Красноармейского, Дальнереченского, Кавалеровского, Ольгинского районов, Чугуевского и Лазовского округов.

«Приморский край для жизни и работы выбрали педагоги из Алтайского края, Челябинской, Иркутской, Оренбургской, Амурской и Омской областей и других территорий. Это учителя русского и литературы, иностранных языков, физико-математической направленности, биологии и химии, других предметов. Все они получат по 2 миллиона рублей», — добавила министр образования региона Наталья Бондаренко.

В 2020 году 27 учителей получили по 2 млн рублей за счет средств краевого и федерального бюджетов. В краевом министерстве образования отмечают, что регион готов принять и большее количество педагогов, однако по федеральной квоте имеются ограничения.

Общая потребность в кадрах на начало этого учебного года в Приморье — более 700 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, министр образования и науки Забайкальского края Наталья Бянкина назвала федеральную программу «Земский учитель», которая действует в регионе с 2020 года, очень актуальной и нужной. По её словам, те учителя, которые выезжают работать в забайкальские школы, получают хорошую финансовую поддержку в размере двух миллионов рублей.