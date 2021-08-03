Тегеран, 3 августа, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Иранский короткометражный фильм под названием «Лицо» режиссера Вахида Кордлу был принят для участия в Международном кинофестивале Flickers в Род-Айленде (США). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 2 августа.

Короткометражный фильм был написан Мохсеном Рахмани и спродюсирован Фатимой Рузбахани. Фильм был показан на фестивале Кашиш в Мумбаи (Индия) и выбран среди 6700 короткометражных фильмов для участия в 25-м ежегодном международном кинофестивале «Фликерс» в Род-Айленде (RIIFF).

Соруш Тахери, Бардия Рахмати и Шифтех Шах Зейди являются главными действующими лицами короткометражного фильма. История фильма охватывает жизнь мужчины около 50 лет, который живет с двумя детьми. Он совершает ошибку, которая приводит к разрушению его семьи.

RIIFF состоится 9−15 августа, что является одним из ключевых мероприятий, проходящих в Соединённых Штатах. Фестиваль признан Академией кинематографических искусств и наук как отборочный кинофестиваль практически во всех категориях короткометражных фильмов.