Новосибирск, 3 августа, 2021, 06:35 — ИА Регнум. В Новосибирске расследуется уголовное дело, возбуждённое по факту разбойного нападения на 16-летнего подростка — по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершённый с применением предмета, используемого в качестве оружия»). Об этом сообщает региональное управление СКР.

24h.com.vn Нож

Установлено, что вечером 23 июля во дворе одного из домов по улице 20-го Партсъезда в Кировском районе мужчина, угрожая ножом, похитил у подростка мобильный телефон и скрылся с места происшествия. Ущерб оценивается в 69,5 тыс. руб.

«Со слов несовершеннолетнего был составлен фоторобот подозреваемого, который по ориентировке 28 июля был задержан полицейскими в городе Бердске. При проведении следственных действий местонахождение похищенного имущества было установлено, — уточняет ведомство.

Подозреваемый допрошен, в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей «за ранее совершённые преступления против собственности».

Расследование дела продолжается.