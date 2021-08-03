Пекин, 3 августа, 2021, 06:29 — ИА Регнум. Согласно официальным данным, в Китае в первой половине этого года был зафиксирован рост использования общественного транспорта в городских районах, сообщает агентство Синьхуа.

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По данным Министерства транспорта, в период с января по июнь количество пассажирских поездок с использованием общественного транспорта в 36 крупных городах достигло 26,52 млрд, что на 56,5% больше, чем годом ранее. Этот показатель был на 19,4% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, что привело к снижению в среднем на 10,2% за два года.

Более конкретно, число пассажиров автобусов выросло на 41,4% в годовом исчислении за первые шесть месяцев, в то время как число пассажиров железнодорожного транспорта выросло на 83,6%, сообщило министерство.

Инвестиции Китая в основной капитал в сфере транспорта выросли на 8,3% в годовом исчислении до 1,57 трлн юаней (около $243 млрд) в первой половине этого года.