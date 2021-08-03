Хабаровск, 3 августа, 2021, 06:33 — ИА Регнум. В селе Найхин Хабаровского края свадьба закончилась трагедией — свёкр на машине сбил невестку и сбежал.

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«31 июля играли свадьбу старшему сыну — праздник закатили с размахом. Младшему брату жениха пиршество не понравилось — его свадьба была гораздо скромнее. Глава семейства отвёл дебошира в машину поговорить, там завязалась потасовка. Кто и как нажал на педаль, не ясно, но джип тронулся с места и подмял под себя жену младшего брата — 23-летнюю Галину. Девушка скончалась в больнице, без матери остался 3-месячный малыш. Отец пустился в бега. Соседи считают, что он не виноват — якобы прикрывает сына, чтобы его ребёнок не остался сиротой. Поисками занимается полиция», — пишет news27rus.

Как сообщало ИА REGNUM, комитет парламента Киргизии по социальным вопросам, образованию, здравоохранению и культуре рассмотрел и одобрил в первом чтении законопроект об ограничении количества гостей на семейных торжествах и введении запрета на забой домашнего скота во время похорон.