Вашингтон, 3 августа, 2021, 06:25 — ИА Регнум. «Чрезвычайные меры» задействовали американские власти из-за достижения потолка госдолга. Об этом сообщается на сайте минфина США в письме главы главы ведомства Джанет Йеллен, которое было направлено 2 августа лидерам Демократической и Республиканской партий в Конгрессе страны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Она напомнила, что ранее предупреждала законодателей о проблемах с задолженностью государства. По словам Йеллен, предпринятые действия должны продлить финансовые операции США и могут длиться неопределенный период времени из-за влияния пандемии на экономику.

Министр также призвала Конгресс в кратчайшие сроки принять решение об увеличении потолка госдолга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Bloomerg распространило информацию о том, что к концу июня совокупная задолженность США достигла почти $28,5 трлн — $22 трлн и долги, накопленные с августа 2019 года.