Пекин, 3 августа, 2021, 06:21 — ИА Регнум. Индекс деловой активности (PMI) для непроизводственного сектора Китая составил 53,3 в июле по сравнению с 53,5 в июне, сообщило Национальное бюро статистики КНР, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Значения выше 50 указывают на расширение активности, в то время как значения ниже 50 отражают ее сокращение. В июле субиндекс деловой активности в секторе услуг составил 52,5 по сравнению с 52,3 в июне. Данные отражают устойчивое восстановление в секторе услуг, вызванное увеличением летнего потребления и другими факторами, сказал старший статистик бюро Чжао Цинхэ.

Субиндексы деловой активности в сфере авиаперевозок, общественного питания и гостиничного сектора выросли более чем на 10 процентных пунктов по сравнению с прошлым месяцем, что указывает на быстрый рост объемов бизнеса в этих областях.

В секторах, связанных с финансовыми услугами и страхованием, в июле наблюдались более медленные темпы роста, при этом субиндексы деловой активности в этих областях снизились более чем на 9 процентных пунктов.

Субиндекс, отслеживающий ожидания деловой активности в секторе услуг, достиг 60,1, оставаясь выше 60 в течение шести месяцев подряд, показывая, что большинство предприятий сферы услуг с оптимизмом смотрят на перспективы рынка в ближайшей перспективе.

Под влиянием неблагоприятных погодных условий, включая высокие температуры и наводнения, рост строительной деятельности в стране замедлился, при этом субиндекс деловой активности снизился до 57,5 в июле с 60,1 месяцем ранее. При этом, индекс деловой активности в