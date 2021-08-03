Пекин, 3 августа, 2021, 06:14 — ИА Регнум. По данным Китайской ассоциации производителей автомобилей (CAAM), в первом полугодии 2021 года в секторе автомобилестроения Китая был зафиксирован стремительный рост прибыли, сообщает агентство Синьхуа.

Chatham House Китайские рабочие

Производители автомобилей заработали за этот период 287,68 млрд юаней (около $44,54 млрд), что на 45,2% больше в годовом исчислении. Темпы роста замедлились по сравнению с показателями, зафиксированными в первые пять месяцев, сообщила отраслевая ассоциация. Более ранние данные CAAM показали, что продажи автомобилей в Китае выросли на 25,6% в годовом исчислении до более чем 12,89 млн единиц в первой половине 2021 года.

В июне продажи автомобилей составили около 2,02 млн единиц, что на 12,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как производство автомобилей сократилось на 16,5% по сравнению с прошлым годом до 1,94 млн, показали данные.

Производство и продажи легковых автомобилей показали «очевидный спад» в июне, показали данные CAAM, поскольку на них повлияло недостаточное предложение микрочипов на фоне мирового кризиса полупроводников.